روحاني: بريطانيا ستواجه ”عواقب“ لاحتجازها الناقلة الإيرانية

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن الرئيس حسن روحاني قوله اليوم الأربعاء إن بريطانيا ستواجه ”عواقب“ لاحتجازها ناقلة نفط إيرانية، وإن أهداف زيادة مستوى تخصيب اليورانيوم سلمية.
وتطالب إيران بالإفراج فورا عن الناقلة (جريس 1) التي اعتلاها مشاة البحرية الملكية البريطانية قبالة سواحل جبل طارق الأسبوع الماضي وتم احتجازها بسبب اتهامات بأنها تنتهك العقوبات بنقل نفط إلى سوريا.
ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية عن روحاني قوله بعد اجتماع لمجلس لوزراء ”أنت (بريطانيا) من بدأ انعدام الأمن وستدركين العواقب لاحقا“.
وأضاف روحاني أن زيادة تخصيب اليورانيوم في إيران ستنتج وقودا لمحطات الطاقة وستخدم أهدافا سلمية أخرى، وأنها تأتي في إطار عمل الاتفاق النووي المبرم مع قوى عالمية في 2015.