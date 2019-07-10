روحاني: بريطانيا ستواجه ”عواقب“ لاحتجازها الناقلة الإيرانية

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نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن الرئيس حسن روحاني قوله اليوم الأربعاء إن بريطانيا ستواجه ”عواقب“ لاحتجازها ناقلة نفط إيرانية، وإن أهداف زيادة مستوى تخصيب اليورانيوم سلمية. وتطالب إيران بالإفراج فورا عن الناقلة (جريس 1) التي اعتلاها مشاة البحرية الملكية البريطانية قبالة سواحل جبل طارق الأسبوع الماضي وتم احتجازها بسبب اتهامات بأنها تنتهك العقوبات بنقل…