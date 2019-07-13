قاتل زوجته.. إيران تبدأ محاكمة رئيس بلدية طهران السابق

تعقد السلطات الإيرانية، اليوم السبت، الجلسة الأولى لمحاكمة عمدة طهران السابق ”محمد علي نجفي“ بعد أن قام في 28 أيار/مايو الماضي، بقتل زوجته الثانية ”ميترا إستاد“، بذريعة كشف أسراره الشخصية.

وذكرت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني ”جوان“، اليوم، أن ”الجلسة الأولى لمحاكمة محمد علي نجفي الرئيس السابق لبلدية طهران ستبدأ اليوم السبت، برئاسة قاضي الشعبة التاسعة للمحكمة الجزائية الأولى بالعاصمة طهران محمد رضا محمدي کشکولي“.

ويعد نجفي من الشخصيات المقربة من رئيس الجمهورية الإيرانية حسن روحاني، وانتخب عمدة للعاصمة طهران في آب/أغسطس عام 2017، وقدم استقالته من المنصب في نيسان/أبريل 2018، عازيًا ذلك لأسباب صحية.

واعترف ”محمد علي نجفي“، في أيار/مايو الماضي، بقتله زوجته الثانية ”ميترا إستاد“، زاعمًا أن قيامه بتلك الجريمة جاء بعدما هددته الضحية بكشف أسراره.

وقال نجفي خلال التحقيق معه من قبل رئيس المحكمة الجنائية في طهران ”محمد شهرياري“، إن ”ميترا إستاد، دخلت حياتي لتدميري وتدمير عائلتي، وهددتني بكشف أسراري، وكانت على وشك تنفيذ تهديداتها في لقاء صحفي مع جريدة همشهري (المواطن)“ التابعة لبلدية العاصمة طهران. ولم يكشف عن تلك الأسرار.