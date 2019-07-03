السعودية تعدم قاتل معلم المدينة المنورة بعد عامين على الجريمة المروعة

نفذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام (القصاص) بحق وافد باكستاني الجنسية تورط في منتصف عام 2017 بجريمة قتل مروعة لمعلم سعودي في المدينة المنورة.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أنها أعدمت الباكستاني محمد محمد نذير بعد أن أقدم على قتل ”خالد بن عطية الأحمدي .. بمباغتته من الخلف وضربه على رأسه بمطرقة ثم الاعتداء عليه بالضرب والطعن بحديدة على أجزاء متفرقة من جسمه وخنقه حتى الموت والاستيلاء على هاتفه المحمول وإخفاء جثته بوضعها في برميل وردمها بالتراب“.

وتم تنفيذ الحكم في سجن بالمدينة المنورة، بعد صدور حكم قضائي قطعي بإعدام القاتل عبر ثلاث درجات للتقاضي أجمعت كلها على حكم الإعدام.

وأعاد تنفيذ الحكم تفاصيل الجريمة المروعة إلى التداول مجددًا بين سكان المدينة المنورة الذين هزتهم تفاصيل الحادثة عندما تم كشفها في العام 2017.

وكان القاتل يعمل بمهنة ”بلاط“ لدى المجني عليه، عندما دخل عليه وبدأ بمهاجمته دون أن يستجيب لتوسلات ضحيته الأعزل.

ويقول أقارب المعلم الأحمدي إنه كان يستعد لإقامة حفل تخرج ابنه الأكبر نايف بعد 5 سنوات قضاها في الدراسة في أمريكا، إلا أن الابن فُجع بمقتل والده في اليوم الثاني من عودته للمملكة.

ويحكم القضاء السعودي بالإعدام على المدانين بجرائم القتل وتهريب المخدرات والسحر والشعوذة والإرهاب.