بعد ساعات من البحث.. كشف مصير طفل سوداني اختفى في ظروف غامضة بالسعودية

انتشلت فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني في مدينة الرياض، جثة طفل سوداني توفي غرقًا في مسبح إحدى المدارس بحي النزهة بعد ساعات من البحث عنه، وفق ما أوردته وسائل إعلام سعودية اليوم الأربعاء.

وكان ذوو الطفل قد أبلغوا الجهات الأمنية باختفاء ابنهم محمد، في مسبح مدرسته بمدينة الرياض، لتبدأ عمليات بحث عنه في محيط المدرسة بعد أن قال مشرفو المسبح إن الطفل خرج من المسبح وتوجه إلى دورة المياه ولم يروه بعد ذلك.

وأسهم مسح شامل قامت به فرق الدفاع المدني في العثور على جُثة الطفل داخل المسبح.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن والد الطفل ”محمد الأمين“ قوله إنه اصطحب نجليه (محمد وشقيقه) إلى نادي المدرسة بحي النزهة في الرياض، في تمام الساعة السابعة مساء للسباحة، وتركهما لنحو 15 دقيقة فقط قبل أن يعود ليكتشف اختفاء محمد.

وستثير الحادثة ردود فعل غاضبة عند الأهالي في المملكة ضد إجراءات السلامة والأمان المتبعة في المسابح بعد تكرار حوادث غرق أطفال مماثلة.

وأثارت حادثة غرق وقعت نهاية صيف العام الماضي في مدينة جدة، عندما غرق طفل في السابعة من عمره بمسبح مدرسته، ردود فعل غاضبة، واستدعت فتح تحقيق بعد اتهام والدي الطفل للمدرسة بالإهمال.