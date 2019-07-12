المعارضة الإيرانية: اعتقال عدد كبير من أنصار ”مجاهدي خلق“ في طهران

كشفت المعارضة الإيرانية، عن تنفيذ النظام الإيراني حملة اعتقالات واسعة طالت أنصار منظمة ”مجاهدي خلق“ المعارضة في طهران ومدن أخرى.

وقالت ”أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية“ في بيان لها، إن ”وزارة مخابرات الملالي قامت بحملة اعتقالات واستدعاءات خلال الأيام الماضية وعشية تجمعات المقاومة الإيرانية في أشرف الثالث بألبانيا، طالت أعدادًا كبيرة من أفراد العوائل وأنصار مجاهدي خلق الإيرانية في طهران ومدن مختلفة“.

وجاء في البيان أن ”بعض المعتقلين هم من السجناء السياسيين في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، كما أن البعض الآخر اعتقل خلال السنوات الماضية عدة مرات“.

ودعت المقاومة الإيرانية، المفوضة السامية ومجلس حقوق الإنسان ومقرري الأمم المتحدة المعنيين وعموم الهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى ”إدانة موجة جديدة من الاعتقالات والتحرك العاجل لإطلاق سراح المعتقلين، مشددة على ضرورة زيارة وفد دولي للسجون في إيران ومقابلة السجناء السياسيين“.