تشاووش أوغلو: عملية استلام منظومة ”إس-400“ لا تعتريها أي مشاكل  

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن عملية استلام منظومة الصواريخ الروسية ”إس-400″، تسير كما هو مخطط لها، ولا تعتريها أي مشاكل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره السويسري إجناسيو كاسيس، في العاصمة أنقرة، اليوم الجمعة.

وفي معرض رده على سؤال حول وصول أول أجزاء المنظومة إلى أنقرة، قال تشاووش أوغلو: ”الصفقة اكتملت والعملية تسير كما هو مخطط لها، ونحن ننسق كل الأمور المتعلقة بعملية الاستلام“.

وأضاف: ”عملية استلام المنظومة لا تعتريها أي مشاكل، وستستمر على هذا النحو مستقبلًا“.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع التركية وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة ”إس-400“ الروسية إلى مطار عسكري في أنقرة.

وعلى صعيد متصل، أعلنت رئاسة الصناعات الدفاعية في بيان صادر عنها، بدء المرحلة الأولى من عملية استلام منظومة ”إس-400″، مع وصول أول طائرة تقل أجزاء المنظومة، إلى العاصمة أنقرة.

وأشارت إلى أن استلام الأجزاء الأخرى التابعة للمنظومة سيستمر خلال الأيام المقبلة.