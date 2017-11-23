الكرملين: اجتماع النظام السوري والمعارضة سيُعقد رغم تحفظات انقرة

أعلن الكرملين، الخميس، أنه يبذل جهودًا مكثفة؛ لتنظيم اجتماع في روسيا، بين النظام السوري والمعارضة، رغم “تحفظات” أنقرة، التي تعارض مشاركة فصائل كردية مقاتلة، في عملية تسوية النزاع بسوريا.

وأعلن الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافيين: “نعلم أن شركاءنا الأتراك، لديهم تحفظات حيال موضوع بعض القوى، التي يعتبرون أنها تشكل تهديدًا لأمنهم”.

وأضاف: “لكن هذا لا يعني أن العمل لن يجري. يقوم خبراؤنا بعمل مكثف؛ لكي يقرروا ويتفقوا على لوائح (المشاركين)”، موضحًا أن هذا المؤتمر، يضم النظام السوري والمعارضة، وسينظم “في المستقبل القريب”، لكن بدون إعطاء المزيد من التفاصيل.

والأربعاء، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال عقد قمة في سوتشي (جنوب غرب)، مع نظيريه: التركي رجب طيب أردوغان، والإيراني حسن روحاني، الاتفاق على مبادرة؛ لعقد “مؤتمر الحوار الوطني السوري”، الهادف إلى جمع النظام والمعارضة.