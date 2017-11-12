الكرملين ينفي مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية

نفى المُتحدّث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، ما وصفها بالشائعات حول التدخل المزعوم لروسيا في الانتخابات الأمريكية، وشدد على أنها مازالت غير مؤكدة، وتستند إلى بيانات غير ثابتة وغير محددة.

وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الأحد: “في رأي الرئيس الروسي، أن كلَّ هذا يظهر مرة أخرى أن الشائعات حول التدخل المزعوم لروسيا في الحملة الانتخابية الأمريكية تستند فقط إلى بيانات لم يتم التحقق منها، ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق”.

وحول ما إذا أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسألة التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية، خلال محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوضح بيسكوف “أن هذا الموضوع طرحه بالفعل رئيس الولايات المتحدة، وقد لا يكون الرئيس بوتين تقليديًا مطلعًا على كل الأمور في هذا الشأن، ولكنه في هذا الصدد قدّم تفسيرًا واضحًا للرئيس ترامب”.

واعتبر الناطق باسم الرئاسة الروسية أن توجيه اتهامات بوجود اتصالات بين وزير التجارة الأمريكي، ويلبور روس، وروسيا أمر سخيف، ففي موسكو لم يكن أحد على المستوى الرسمي يعرف حول أي من اتصالاته.

وكان رئيس أركان الحملة الانتخابية السابق للرئيس ترامب، بول مانافورت، يرتبط بعلاقات تجارية حصرًا مع رجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا، الذي لا يرتبط، بحسب بيسكوف، مع الكرملين بأي صلة على الإطلاق.

وأضاف بيسكوف: “كما قال الرئيس للصحفيين الروس، لم يكن هناك أي تدخل حقيقي (في الانتخابات الأمريكية)، واتهامات الوزير الأمريكي في العلاقات مع الشركات الروسية هي سخيفة، لأنه لا علاقة لهذه الشركات لا مع الرئيس الروسي، ولا مع الحكومة، ولا الإدارة الروسية”.

وأكّد: “نحن في روسيا لم نعرف شيئًا عن هذه الاتصالات على المستوى الرسمي”. وتابع: “لذلك فإن بعض هذه الاتهامات أو الاتهامات الموجهة ضد موسكو الرسمية والرئيس بوتين شخصيًا غير ملائمة على الإطلاق”.