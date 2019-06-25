أمريكا: تركيا ستخسر صفقة مقاتلات إف-35 إذا أتمت صفقة الصواريخ الروسية

قالت السفيرة الأمريكية لدى حلف شمال الأطلسي، كاي بيلي هتشيسون، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستمنع القوات التركية من تشغيل المقاتلات إف-35 وتطويرها إذا مضت أنقرة قدمًا في شراء منظومة الدفاع الجوية الروسية.

وأضافت هتشيسون ”كل شيء يشير إلى أن روسيا ستسلم تركيا المنظومة وسيكون لذلك عواقب“.

وحثت واشنطن وحلفاؤها تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، على عدم تركيب منظومة إس-400 الروسية، وقالوا إن هذا سيسمح بمعرفة تكنولوجيا المقاتلات إف-35 التي تم تطويرها لكي تتفادى أجهزة رادار العدو وأجهزة التتبع الحراري.

إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعهد من جديد اليوم الثلاثاء، بالمضي قدمًا في شراء منظومة إس-400 رغم مخاوف الحلفاء.

وقال أردوغان لأعضاء حزبه العدالة والتنمية في البرلمان، ”تركيا ليست دولة تحتاج لإذن أو تخضع لضغوط. منظومة إس-400 مرتبطة بشكل مباشر بسيادتنا ولن نتراجع خطوة“.

وقالت تركيا إن منظومة إس-400 مع روسيا نهائية، مما أثار خلافًا دبلوماسيًا مع الولايات المتحدة ليضاف إلى خلافها بشأن الإستراتيجية المتضاربة في سوريا والعقوبات المفروضة على إيران.