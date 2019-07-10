إيران تنفي وجود مقترح للإفراج عن بريطانية مقابل ناقلة النفط

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، إن بريطانيا لم تقدم أي مقترح لوقف احتجاز ناقلة النفط الإيرانية التي ضبطت، الخميس الماضي، في جبل طارق أثناء قيامها بتهريب النفط إلى سوريا، مقابل الإفراج عن بريطانية في السجون الإيرانية.

ونقلت وكالة أنباء ”الطلبة“ الإيرانية عن ظريف قوله في حديث للصحفيين، عقب اجتماع لمجلس الورزاء الإيراني، إن ”إيران لن تقبل بأي مقترح من هذا القبيل“.



وأضاف: ”لم تقدم بریطانیا لحد الآن مقترحًا للإفراج عن السجینة نازنين زاغري مقابل الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية“، مبينًا أن ”احتجاز بريطانيا لناقلة النفط هو رضوخ من قبل لندن للعقوبات الأمريكية النفطية ضدنا“.

وبين أن ”احتجاز ناقلة النفط الإيرانية لا يتعلق بقضية سجن نازنين زاغري البريطانية من أصول إيرانية“.

وأوضح ظريف إنه ”لا يمكن التعامل مع بريطانيا بعد قرصنتها البحرية باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية“، مشددًا على عدم وجود إمكانية للتفاوض في ظل الضغوط، وما اسماه بـ“الإرهاب الاقتصادي“.

وفيما يتعلق بالآلية المالية الأوروبية لمواصلة التجارة مع إيران، قال ظريف: ”هذه الآلية غير قابلة للتطبيق“، مستبعدًا في الوقت ذاته أن ”يتخذ مجلس الأمن الدولي قرارًا بشأن الاتفاق النووي، لكنه يمكن أن يعلن عن رأيه“.