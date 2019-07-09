ظريف: حلفاء ترامب استدرجوه لقتل الاتفاق النووي

قال محمد جواد ظريف وزير خارجية إيران، اليوم الثلاثاء، إن حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استدرجوه لقتل الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران وقوى عالمية.

وأضاف ظريف على ”تويتر“، أن ”جون بولتون مستشار ترامب للأمن القومي وبنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل قتلا اتفاقية بين ثلاث دول أوروبية وإيران عام 2005 بإصرارهما على وقف التخصيب تماما“، مبينا ”والآن استدرجا دونالد ترامب لقتل الاتفاق النووي بنفس الطريقة“.

يشار إلى أن إيران أعلنت أنها ستزيد من تخصيب اليورانيوم عن المستوى المنصوص عليه باتفاق 2015، في خطوة قد تعني عودة جميع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة عليها.