وزير بريطاني: مذكرات سفيرنا بأمريكا تهدد العلاقات وسأعتذر لإيفانكا ترامب

حذر وزير التجارة البريطاني ليام فوكس، اليوم الاثنين، من أن تسريب مذكرات سرية للسفير البريطاني لدى الولايات المتحدة، ربما يضر بالعلاقات بين البلدين.

ووصف السفير في مذكراته المسربة إدارة الرئيس دونالد ترامب بأنها ”لا تؤدي واجباتها كما ينبغي وتفتقر للكفاءة“.

وأضاف فوكس، الذي يزور واشنطن، أنه سيعتذر لإيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي من المقرر أن يلتقي بها خلال زيارته للولايات المتحدة.

وتابع: ”سأعتذر عن حقيقة أن أيًا من عناصر جهاز الخدمة المدنية أو الدوائر السياسية لدينا لم يكن على مستوى توقعاتنا أو توقعات الولايات المتحدة بشأن سلوكها، الذي كان خطأ في هذه المسألة تحديدًا على نحو غير عادي وغيرمقبول إطلاقًا“.

وأضاف مخاطبًا راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): ”التسريبات الخبيثة من هذا النوع غير احترافية ولا أخلاقية ولا وطنية وقد تؤدي حقًا إلى إلحاق ضرر بهذه العلاقة وتؤثر بالتالي على مصلحتنا الأمنية الأوسع نطاقًا“.