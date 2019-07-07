ترامب: إيران لن تملك على الإطلاق سلاحًا نوويًا

ترامب: إيران لن تملك على الإطلاق سلاحًا نوويًا

المصدر: رويترز

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد، إن إيران لن تملك على الإطلاق سلاحًا نوويًأ.

وأضاف ترامب إن ”إيران تفعل أمورًا سيئة وعليها الحذر“.

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