ترامب: إيران لن تملك على الإطلاق سلاحًا نوويًا

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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد، إن إيران لن تملك على الإطلاق سلاحًا نوويًأ. وأضاف ترامب إن ”إيران تفعل أمورًا سيئة وعليها الحذر“.