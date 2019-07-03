رويترز: واشنطن لا تزال تفكر في فرض عقوبات على تركيا

قال مسؤولون أمريكيون، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ما زالت تخطط لفرض عقوبات على تركيا وإنهاء مشاركتها في برنامج مهم خاص بطائرات حربية مقاتلة إن هي حصلت على أنظمة دفاع جوي روسية، رغم تأكيدات الرئيس التركي بعدم حدوث ذلك.

وكان أردوغان قال بعد لقائه مع ترامب في مطلع الأسبوع في اليابان، إن بلاده لن تتعرض لعقوبات أمريكية عند بدء تسلمها نظام الدفاع الجوي الروسي ”إس-400“ خلال الأيام المقبلة.

وبدا ترامب متعاطفًا مع أردوغان أثناء محادثاتهما، وأحجم عن التحدث عن فرض عقوبات، على الرغم من أن الصحفيين سألوه مرارًا عن هذا الأمر.

لكن مسؤولين بالحكومة الأمريكية أبلغوا رويترز أن الإدارة تعتزم، حتى الآن على الأقل، فرض عقوبات على تركيا وإنهاء مشاركتها ببرنامج الطائرة المقاتلة ”إف-35“ إذا تسلمت نظام ”إس-400“ الروسي كما هو متوقع.

وتركيا والولايات المتحدة عضوان -أيضًا- في حلف شمال الأطلسي.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ”أكدت الولايات المتحدة دومًا وبوضوح أنه إذا واصلت تركيا عملية شراء نظام ”إس-400“ فإنها ستواجه عواقب حقيقية وسلبية للغاية، منها تعليق المشتريات والمشاركة الصناعية في برنامج ”إف-35″ والتعرض لعقوبات بموجب قانون مكافحة أعداء الولايات المتحدة باستخدام العقوبات“.

وفي وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قال اللفتنانت كولونيل مايك آندروز المتحدث باسم سلاح الجو ”لم يتغير شيء“.

وأضاف ”شراء تركيا نظام الدفاع الجوي الصاروخي الروسي ”إس-400“ يتعارض مع برنامج ”إف-35″. لن نسمح لتركيا بحيازة النظامين“.