”ترامب الرضيع“ يشارك لأول مرة في عيد الاستقلال بواشنطن

حصلت جماعة احتجاجية أمريكية، الثلاثاء، على تصريح بإطلاق البالون الاحتجاجي ”بيبي ترامب أو ترامب الرضيع“ في واشنطن لأول مرة أثناء احتفالات عيد الاستقلال المقررة الأسبوع الجاري.

وذكرت شبكة ”سي إن إن“ الأمريكية أن جماعة ”كود بينك“، وهي منظمة نسوية ناشطة تسعى لإنهاء الحروب الأمريكية وتنادي بدعم السلام وحقوق الإنسان، حصلت على تصريح من السلطات بإطلاق البالون.

وأضافت أن البالون ، الذي يصور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شكل طفل رضيع غاضب يرتدي حفاضة، سيتم إطلاقه بجوار الموقع الذي سيدلي فيه ترامب بكلمته أثناء الاحتفالات بالعاصمة الأمريكية.

وصار البالون رمزًا للاحتجاج على ترامب، بعد أن تم إطلاقه مرتين خلال العام الماضي والجاري في العاصمة البريطانية لندن، احتجاجًا على زيارتين من جانب ترامب.