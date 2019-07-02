بعد تعرض بعضهم للسرقة.. الرياض تحذّر رعاياها في تركيا

أصدرت السفارة السعودية في تركيا، مساء الثلاثاء، تنبيها جديدًا للسياح السعوديين في المدن التركية، حذرتهم فيه من تعرضهم لحوادث نشل وسرقة جوازات سفر تعرض لها البعض منهم.
ودعت السفارة، السياح السعوديين، إلى المحافظة على جوازات السفر، والمقتنيات الثمينة، والحذر خاصة في الأماكن المزدحمة.
وحثت السفارة رعاياها على عدم التردد في التواصل مع السفارة في أنقرة، أو القنصلية العامة في إسطنبول في حالات الطوارئ.
وقالت السفارة إنها أصدرت التنبيه الجديد بعد تعرض“بعض المواطنين والمواطنات لعمليات نشل وسرقة لجوازات سفرهم ومبالغ مالية في بعض المناطق في جمهورية تركيا من قبل أشخاص مجهولين“.
تنبيه للمواطنين السعوديين. #تركيا pic.twitter.com/hH8bnBt9ZG
— Suudi Arabistan Krallığı-Türkiye السفارة في تركيا (@KSAembassyTR) July 2, 2019
وزادت السعودية خلال الأشهر الماضية من عدد تحذيراتها لمواطنيها بشأن السياحة والاستثمار في تركيا، بشكل غير مسبوق.