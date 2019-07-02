بعد الإعلان عن حفلها الأول في جدة.. المغنية ”نيكي ميناج“ تثير جدلًا في السعودية (فيديو)

أعلنت الجهة الحكومية المنظمة لفعاليات جدة الترفيهية المقامة حاليًا في المدينة الساحلية، أن نجمة الغناء العالمية، نيكي ميناج، ستحيي حفلًا في المدينة في أول ظهور لها في السعودية وسط ردود فعل متباينة.

وقال حساب ”موسم جدة“ الرسمي على موقع ”تويتر“، إن مغنية الراب الأمريكية، ستحل ضيفة على جمهورها في السعودية يوم 18 يوليو/تموز الجاري.

وستقام الحفلة كجزء من حفل أكبر لنجوم قناة ”إم تي في“ الأمريكية للموسيقى، سيقام على ملعب الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بالقرب من جدة.

وفور الإعلان عن مشاركة النجمة الأمريكية ميناج، اندلع جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية حول مشاركتها في فعاليات موسم جدة والتي تتضمن فعاليات فنية وترفيهية متنوعة، بينها حفلات غنائية جماهيرية.

الشعب يريد برامج ثقافية العاب مدن ترفيهيه منتزهات ، الي تناسب كل فئاته.

وهيئة التافهين الترفيه اقصد بس مركزه على حفلات #نيكي_مناج وأمثالها.???? — محمد السبيعي•???????? (@lRI0l) July 2, 2019

#نيكي_مناج تقول في أغنيها "ماشاءالله" ..وفق الظوابط الشرعية ، ظلمنا هيئة الترفيه

pic.twitter.com/cVzw9P6DkO — SA (@algarniksa11) July 2, 2019

مستعده احلف انه الفلوس اللي انصرفت على حفلات الصيف هذا كانت تبني اطلق مدينة ألعاب بالعالم ،، هذا اذا كان قصدكم الترفيه طبعا !!! #نيكي_مناج — taleen (@taleen_1430) July 2, 2019

ويقول معارضو دعوة ميناج، إن ملابسها الفاضحة لا تلائم طبيعة المملكة المحافظة على حد قولهم، فيما ردَّ جمهورها إن“الحضور اختياري ولا يُجبر أحد عليه“، كما أن الفنانين والفنانات الذين يغنون في المملكة يراعون طبيعة البلد المحافظة.

بس نيكي هي الافضل بينهم كلهم

البقيه عادييين ججججداًً — majed al-ghamdi (@majedalghamdi10) July 2, 2019

الله يسعدك ي استاذ تركي الشيخ @Turki_alalshikh والله انك ثروه وطنيه ????????????????????????❤️???? — mhmed (@gzali89) July 2, 2019

تكفووون موقع الحفل وين وكم التذااااااكر اهممممم شي ورااااي حجزززز وابغا اررررتب امووووري وجيتي لجددددده وفلووووسي اجهزززهاااا اخلصووووا علينااااا ????????????????????????????????????????????????.. — biro ◟̽◞̽ ???????? (@llznh1) July 2, 2019

وأصبحت السعودية قبلة فنية في وقت قصير، واستضافت خلال العامين الماضيين كبار نجوم الفن والترفيه، مثل الموسيقار ياني، والمغنية ماريا كيري، بعد عقود من الانغلاق، وحظر إقامة الحفلات الغنائية.