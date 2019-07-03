قائد الحرس الثوري: أمريكا لا تريد حربًا عسكرية مع إيران

زعم القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لا تريد حربًا عسكرية مع بلاده، بل ستواصل استخدام العمليات النفسية والسياسية والاقتصادية .

وقال اللواء سلامي ”ستواصل الولايات المتحدة استخدام العمليات النفسية والسياسية والاقتصادية ضد طهران، لكننا أغلقنا الطريق في المجال العسكري أمام أمريكا“.

وأضاف خلال كلمة له أمام قادة وضباط في مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي في المجال العسكري ”أغلقنا الطريق أمام العدو تمامًا وعكسنا التوازن، ربما حتى وقت قريب ظن بعض الناس أننا إذا لم نتفاوض مع العدو فإن خيار الحرب سيكون أمرًا لا مفر منه، لكن الوضع تغير حتى أن العدو كان يخشى التفكير في الحرب“.

وتابع ”الولايات المتحدة لا تريد الحرب مع إيران، وهذا ما هو واضح في سلوكياتهم الجسدية والتكتيكية“، على حد تعبيره.

وبين أن ”الولايات المتحدة استنفدت كافة قواها ضد النظام الإيراني بمختلف النواحي السياسية والاقتصادية والنفسية وغيرها“.

واختتم كلمته بالقول ”الغرض من الحروب هو فرض الإرادة“، وأضاف: ”طالما لم يتم نقل الحرب إلى مشهد العقول والقلوب، فالشعب الإيراني لا يتوافق مع إرادة العدو، فلا شيء يحدث. وإن محاولة العدو هي تحويل مجال المناورة الاقتصادية والسياسية والثقافية إلى النفوذ داخل إيران، لكننا تمكنا من كسر مكونات هذه الاستراتيجية المعقدة للعدو“.