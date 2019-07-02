مقتل عنصرين من الحرس الثوري بمواجهات على الحدود مع تركيا

قُتل اثنان من القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع جماعة مسلحة في مقاطعة ”تشالدران“ التابعة لمحافظة أذربيجان الغربية على الحدود مع تركيا.

وأفادت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، أن ”عنصرين من فيلق حمزة سيد الشهداء (قوات برية) التابعة للحرس الثوري، لقيا مصرعهما خلال مواجهات مع جماعة متشددة في مقاطعة تشالدران الحدودية مع تركيا“.

وذكر بيان صادر عن دائرة العلاقات العامة والإعلام التابعة لما يسمّى ”فيلق حمزة“، أن ”اثنين من المهاجمين قُتلا أيضًا، فيما أُصيب باقي أفراد المجموعة بجراح“، دون الكشف عن عددهم والجهة التي ينتمون إليها، مكتفيًا بالقول إنها ”جماعة معادية للنظام الإيراني“.

وأضاف البيان أنه ”تم اكتشاف كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات، والذخيرة، وأنظمة الاتصالات، بحوزة المهاجمين“.

وتشترك إيران مع تركيا في حدود برية يقدّر طولها بـ500 كليو متر، ولها 3 منافذ: (بازركان، سرو، رازي).