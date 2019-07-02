إندونيسيا تعتقل زعيم شبكة متشددة على صلة بتنظيم القاعدة

قالت السلطات الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، إن الشرطة اعتقلت زعيم الجماعة الإسلامية – وهي شبكة متشددة على صلة بتنظيم القاعدة – للاشتباه في تجنيده أشخاصًا وإرسالهم إلى سوريا للتدرب مع جماعات متشددة هناك.

كما اعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب 4 أشخاص على الأقل على صلة ببارا ويجايانتو، الذي يقول الخبراء إنه تلميذ لـ ”أبو بكر باعشير“، المتهم بأنه العقل المدبر لتفجيرات بالي التي راح ضحيتها أكثر من 200 شخص عام 2002.

واعتقل ويجايانتو مع زوجته يوم السبت على مشارف جاكرتا عاصمة إندونيسيا، وكان هاربًا منذ عام 2003، وسبق له التدريب مع متشددين في جنوب الفلبين.

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية الإندونيسية، ديدي براسيتيو: ”الجماعة الإسلامية ما زالت تشكل تهديدًا، لأن استراتيجيتها الأساسية ما زالت إقامة دولة الخلافة“.

وتسعى إندونيسيا جاهدة لتشديد قوانين مكافحة الإرهاب، بعد سلسلة تفجيرات انتحارية أسفرت عن مقتل ما يربو على 30 شخصًا في مدينة سورابايا بإقليم جاوة الشرقية العام الماضي. واعتقل المئات بموجب القوانين الجديدة منذ بداية عام 2019.