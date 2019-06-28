اختفاء مروحية تقل 12 عسكريًا جنوب شرقي إندونيسيا

أعلن مسؤول، يوم الجمعة، اختفاء مروحية تقل 12 عسكريًا، في مقاطعة بابوا جنوب شرقي إندونيسيا.

وقال محمد آيدي، متحدث باسم الجيش في بابوا، في تصريح صحفي: إن مروحية من طراز ”Mi-17“ روسية الصنع فُقد الاتصال بها بعد 5 دقائق من إقلاعها من منطقة أوكسيبيل، الواقعة شرقي بابوا.

وأوضح المتحدث العسكري أن المروحية كانت متجهة إلى جايابورا، عاصمة المقاطعة، عندما فقد الاتصال بها.

وأشار آيدي إلى أن المروحية العسكرية كانت تقل 12 عسكريًا، بينهم 5 من قوات أمن الحدود، ومؤن إلى منطقة حدودية قرب ”بابوا غينيا الجديدة“، لكنها توقفت عن أوكسيبيل لملء الوقود.