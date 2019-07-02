بعد تفجيري العاصمة.. شباب تونسيون يحاربون ”الإرهاب“ بالفن (فيديو)

بعد التفجيرين الانتحاريين اللذين ضربا العاصمة تونس، الخميس الماضي، حرص شباب تونسيون على توجيه رسائل إيجابية إلى العالم من وسط شارع الحبيب بورقيبة، قلب العاصمة التونسية.

وتحت شعار ”بالفن نحارب الإرهاب“، بدأت مجموعة من الشباب بالعزف والرسم في الشارع، معتبرين ذلك تحديًا للجماعات المتطرفة التي تتربص بأمن تونس وشعبها.

واختار الفنان التشكيلي سيف الدين الجبالي، شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة مكانًا له لرسم لوحاته أمام المارة أراد من خلالها أن يقول إن مثل التفجيرات الانتحارية لا يمكنها أن تمسّ من معنويات التونسيين، وفق قوله.

وأضاف في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أنه سيكون موجودًا دائمًا في قلب العاصمة التونسية لممارسة هوايته و لإطلاق العنان لموهبته في فن الرسم، والتشجيع على الحياة والإبداع ضدّ ما وصفها بالقوى ”الظلامية“ و قوى التطرف.

بدوره، اختار الشاب التونسي أسامة الزين، مدارج المسرح البلدي بالعاصمة تونس مستقرًا له ليمتع المارة بأجمل المقطوعات الموسيقية والأغاني الشبابية.

وأكد أسامة الزين، في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أنه يحرص دائمًا على تقديم عروض موسيقية في شوارع تونس لبثّ أجواء الفرحة في قلوب المواطنين، مؤكدًا، أنه كشاب تونسي لا تخيفه التفجيرات الانتحارية التي تهدف إلى زرع الخوف والظلام في قلوب الناس.

وتابع الزين قائلا: ”سنظل صامدين رغم الداء والأعداء وسنحارب أعداء الحياة بالفن والموسيقى وسنواصل عزف الموسيقى على قارعة الطريق“.

ويشهد شارع الحبيب بورقيبة في تونس، منذ سنوات، حركة لا تكاد تهدأ ، حيث يستغل الشباب التونسي ارتفاع منسوب الحريات في البلاد ليتخذوا منه مستقرًا لهم لتقديم عروض موسيقية ومسرحية متنوعة لاقت استحسان المارة وحظيت باهتمام إعلامي لافت.