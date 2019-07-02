العمل الإسرائيلي يجري انتخابات تمهيدية لاختيار رئيس جديد للحزب

يتوجه نحو 65 ألفًا من منتسبي حزب العمل الإسرائيلي، إلى صناديق اقتراع الانتخابات التمهيدية، اليوم الثلاثاء، لاختيار رئيس جديد للحزب بدلاً من عضو الكنيست آفي غاباي.

ووفقًا لصحيفة ”معاريف“ العبرية، سوف يتنافس على رئاسة الحزب كل من أعضاء الكنيست عامير بيرتس وإيتسيك شمولي وستاف شافير، وإذا لم يحصل أي منهم على نسبة 40٪ في الجولة الأولى من الانتخابات، فستكون هناك جولة ثانية يوم الثلاثاء القادم.

ويعتبر حزب العمل انتخابات اليوم حدثًا مصيريًا له، حيث ستحدد مستقبل الحزب لسنوات قادمة: هل سيحافظ على استقلاله أم ينضم إلى كتلة يسارية يمكن أن تشمل حزب إيهود باراك الجديد أو حزب ميريتس؟

وفي وقت سابق، رجّح مسؤولون في حزب العمل الإسرائيلي، وقوع انشقاق في الحزب، إن لم يجر آفي غاباي انتخابات داخلية في الحزب، في ظل نقمة متزايدة عليه.

يشار إلى أن حزب العمل الإسرائيلي تراجع كثيرًا في الانتخابات الأخيرة، إلى أدنى مستوى في تاريخه على الإطلاق، مع حصوله على 6 مقاعد، خاسرًا نحو 20 مقعدًا حصل عليها في انتخابات الكنيست السابقة، التي نافس فيها ضمن تحالف ”المعسكر الصهيوني“، بالشراكة مع حزب ”الحركة“ برئاسة وزيرة القضاء السابقة، تسيبي لفني، وأعطته استطلاعات الرأي في العام 2015، إمكانية تشكيل الحكومة الإسرائيلية، قبل أن يحقق بنيامين نتنياهو حينها انتصارًا غير متوقع.