”نتنياهو“ يدعو أوروبا لفرض عقوبات فورية على إيران

دعا بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الدول الأوروبية لفرض ”عقوبات فورية“ على إيران، لتجاوزها مخزون اليورانيوم المخصب المنصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى العالمية عام 2015.

وقال ”نتنياهو“، وفقًا لبيان صدر عن مكتبه يوم الإثنين: إن إسرائيل لن تسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية.

وأضاف: ”اليوم أدعو أيضًا كل الدول الأوروبية إلى الوفاء بالتزاماتها. لقد تعهدتم بالتحرك في اللحظة التي تنتهك فيها إيران الاتفاق النووي، ولقد تعهدتم بتفعيل آلية العقوبات الفورية التي وضعت في مجلس الأمن (التابع للأمم المتحدة)“.

في غضون ذلك، نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية عن وزير الطاقة قوله، اليوم الإثنين، إن إيران تقوم بعملية ”ابتزاز نووي“ بتخزين يورانيوم منخفض التخصيب أكثر من المنصوص عليه في الاتفاق النووي مع القوى العالمية عام 2015.

وقال الوزير يوفال شتاينز للهيئة: إن ”مواصلة الضغط الدولي سيدفع طهران للتراجع“، معتبرًا أن ”هذا انتهاك صارخ للاتفاق، فإيران تقوم بابتزاز نووي، إنها تقول انظروا إلى أي مدى نقترب من سلاح نووي“.

وبيّن أن ”اقتصاد إيران ينهار، لذلك فهم يقومون بأفعال غير متوازنة، وسيتراجعون عنها إذا استمر الضغط“، لكن لم يتسنَ لمتحدثة باسم الوزير تأكيد صحة التصريحات حتى الآن.