الصين ”مستعدة“ للعب دور الضامن في اتفاق السلام الأفغاني‎

أعربت الصين عن استعدادها للعب دور الضامن في اتفاق السلام الأفغاني، بين الحكومة وحركة طالبان.

جاء ذلك في لقاء مشترك جمع حمد الله مهيب مستشار الأمن القومي الأفغاني، مع ”دنغ شيجون“ المبعوث الصيني الخاص لأفغانستان في العاصمة كابول، حسب بيان صادر عن مكتب مهيب، في وقت متأخر يوم الأربعاء.

وتأتي زيارة المسؤول الصيني إلى أفغانستان قبيل انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان في العاصمة القطرية الدوحة خلال يونيو/ حزيران الجاري.

وأطلع المبعوث الصيني مهيب على جهود بلاده فيما يتعلق بعملية السلام في أفغانستان.

وتعترف الصين بحركة طالبان ”قوة سياسية“ كونها أصبحت جزءًا من العملية السياسية في أفغانستان، ولديها اتصالات مباشرة مع الحركة والحكومة.

وأكد شيجون دعم بلاده لـ“عملية سلام يقودها ويديرها الأفغانيون“، بحسب البيان.

وأعرب عن استعداد بلاده للعب دور الضامن لأي اتفاق سلام.

ولم يصدر أي تعليق من طالبان حول العرض الصيني إلى الحكومة الأفغانية، حتى الساعة (16:15 ت.غ).

وتجري الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان مفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة، من أجل انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

وأعربت واشنطن وحلف الناتو عن تفاؤل حذر بخصوص الوصول لاتفاق محتمل قبل نهاية العام، حيث أشار كل من الأمين العام للناتو يان ستولتنبرغ ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى أن اتفاق سلام شامل مع طالبان أصبح في متناول اليد.

ويستعد الطرفان لعقد الجولة السابعة من المفاوضات في الدوحة في يونيو/ حزيران الجاري، حيث تسعى طالبان لاستبعاد الحكومة الأفغانية من أي اتفاق محتمل، فيما تدفع واشنطن باتجاه إشراك كابول في عملية السلام.