واشنطن تدعو إيران لإبقاء خلافاتها بمعزل عن السلام في أفغانستان‎

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، إنه يجب على إيران أن تبقي مشكلتها مع بلاده بمعزل عن قضية السلام مع حركة ”طالبان“.

وفي تصريح لقناة تلفزيونية خاصة، يوم الجمعة، أشار ”خليل زاد“ إلى ضرورة أن لا تعكس إيران مشكلتها القائمة حاليًا مع الولايات المتحدة على أفغانستان.

وأوضح المبعوث الأمريكي أن السلام في أفغانستان يحظى بدعم من دول عدّة، ويعد مطلبًا للجميع.

وتابع: ”موقفنا سيكون سلبيًا إذا أرادت إيران إحداث مشكلة بشأن جهودنا من أجل السلام“.

وشدّد على ضرورة إبقاء الملف الأفغاني بعيدًا عن الأزمة السياسية بين إيران والولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، أفاد ”خليل زاد“ أن طالبان تريد تعاونًا طويل الأمد مع الولايات المتحدة، وتأسيس تعاون سياسي واقتصادي، عقب استكمال عملية السلام.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها للحكومة الأفغانية بعد تحقيق السلام في البلاد.

وقال إنه يجب الاستفادة بشكل جيد من الفرصة المتاحة حاليًا بشأن مفاوضات السلام.

وتشهد أفغانستان منذ سنوات صراعًا بين ”طالبان“ من جهة والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى، ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا من المدنيين.

وترفض طالبان إجراء مفاوضات مباشرة مع الحكومة الأفغانية التي يصفها مقاتلو الحركة بأنها ”دمية“، وتصر على خروج القوات الأمريكية من البلاد كشرط أساسي للتوصل إلى سلام مع الحكومة.