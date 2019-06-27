مقرب من خامنئي: ترامب يريد التفاوض مع إيران للفوز بالانتخابات الأمريكية

زعم أحمد خاتمي، عضو مجلس خبراء القيادة في إيران، ورجل الدين المقرب من المرشد علي خامنئي، اليوم الخميس، أن الهدف من إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومطالبته بالتفاوض مع طهران، هو الفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

وقال أحمد خاتمي في كلمة له أمام حشد من الإيرانيين في محافظة يزد: إن ”ترامب بحاجة لإجراء المفاوضات مع إيران، لكسب الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة“، معتبرًا أن ”التفاوض مع أمريكا يعني الاستسلام، والشعب الإيراني أثبت أنه لا يستسلم“.

وأشار إلى أن العقوبات التي فرضتها واشنطن ضد المرشد علي خامنئي، الأسبوع الجاري، واستهداف ولاية الفقيه من قبل البعض في الداخل الإيراني، هو ”خيانة لاستقلال البلاد وعظمتها“، وفق تعبيره.

وكان المرشد الأعلى علي خامنئي قد قال، أمس، إن بلاده ترفض التفاوض مع أمريكا، معتبرًا أن الهدف من التفاوض بحسب زعمه هو ”نزع سلاح الشعب وإلغاء عامل قوة إيران“.

فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الحكومة الإيرانية تتسم ”بالأنانية“؛ لأنها ترفض الجلوس على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في واشنطن: ”أنا لست واثقًا أن قادة إيران يأبهون لشعبهم؛ لأنهم إذا اكترثوا لشعبهم فسيعدون اتفاقًا، أما إذا كانوا أنانيين وحمقى فسيواصلون فعل ما يفعلونه الآن“.