بسبب قلة الاستثمارات.. إيران تمنح جوازها مقابل جذب الأموال‎

قررت الحكومة الإيرانية منح جواز سفر لكل شخص أجنبي يقوم باستثمار مبلغ قدره 200 ألف دولار أمريكي داخل الجمهورية، جاء ذلك حسب ما أعلنه مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية محمد نهاونديان.

وقال نهاونديان اليوم الخميس،“إن الحكومة قررت منح جواز سفر إيراني لمدة خمس سنوات لكل شخص أجنبي يقوم باستثمار مبلغ 200 ألف دولار داخل إيران“، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء ”الأخبار العاجلة“ الإيرانية.

وتعهد مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية، بمنح المزيد من المزايا للمستثمرين الأجانب الذين يقومون بأنشطة اقتصادية داخل بلاده.

وتعاني إيران قلة الاستثمارات فضلًا عن تراجع عملتها المحلية جراء العقوبات الأمريكية؛ يدفع المستثمر الأجنبي لعدم المخاطرة بأمواله.

ولا يتمتع الجواز الإيراني بمكانة مناسبة ضمن التصنيف العالمي، إذ احتل في آخر تصنيف له العام الجاري المرتبة 191 في العالم من أصل 198 دولة.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت الحكومة الإيرانية، إصدار لوائح جديدة لما سمَّته بـ“إدارة سوق الصرف الأجنبي“ وجذب العملات الأجنبية للبلاد التي تعاني نقصًا حادًّا جراء العقوبات الأمريكية، جاء ذلك عقب اجتماع لمجلس التنسيق الاقتصادي الإيراني برئاسة حسن روحاني.

ووافق المجلس الأعلى التنسيق الاقتصادي الإيراني، على منح إقامة لمدة خمس سنوات لمواطني الدول الأجنبية بهدف تشجيع الاستثمار وجذب احتياطيات النقد الأجنبي، مؤكدًا أن ”الإقامة تمنح للأجنبي الذي يقدر حجم استثماراته بنحو 250 ألف دولار أمريكي“.

وفي إيران من الصعب الحصول على إقامة تصل لمدة سنة بسبب الإجراءات التي تضعها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب التابعة لوزارة الداخلية الإيرانية.

وتأتي الخطوة الإيرانية على غرار ما قامت به الحكومة التركية، في يوليو/ تموز 2017، بمنح المستثمرين الأجانب الإقامة لمدة 3 سنوات، لتشجيعهم على العمل دون عوائق، وذلك بموازاة قرار منح الجنسية التركية للمستثمرين الذين تزيد استثماراتهم على مليار دولار.