أردوغان: ترامب قد يزور تركيا في يوليو‎

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مقابلة أجريت معه في اليابان حيث سيشارك في قمة مجموعة العشرين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يزور تركيا في يوليو تموز.

وتصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وتركيا بسبب شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخي إس-400 من روسيا. وقد تواجه تركيا عقوبات بموجب قانون أمريكي ويحتمل أن تفقد شراكتها في برنامج مقاتلات إف-35 ولا تتمكن من الحصول على تلك المقاتلات.

وسُئل أردوغان إن كان يعتقد أن بوسعه إقناع ترامب بعدم فرض عقوبات على تركيا، في لقاء متوقع على هامش القمة، فقال: ”أعتقد أن اجتماعي مع الرئيس الأمريكي ترامب خلال قمة مجموعة العشرين سيكون مهمًا لكسر الجمود في علاقتنا الثنائية وتعزيز التعاون فيما بيننا، بالإضافة إلى ذلك فإن ثمة حديثًا عن زيارة السيد ترامب لتركيا في يوليو“.

وكرر أردوغان أن أنقرة لن تتراجع عن شراء المنظومة الروسية، وقال إنه لم يسمع شيئًا من ترامب بخصوص العقوبات.

وأضاف: ”دفعنا لهم (الولايات المتحدة) بالفعل 1.25 مليار دولار لمشروع إف-35. إذا قاموا بمثل هذا التحرك الخاطئ فسنحيل الأمر إلى محكمة التحكيم الدولي لأننا سنريد إعادة الأموال التي دفعناها حتى الآن“.