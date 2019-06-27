دبلوماسيون: إيران لم تبلغ بعد الحد المسموح به لمخزون اليورانيوم المخصب

قال دبلوماسيون، إن أحدث البيانات الصادرة عن المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة، تفيد بأن كمية اليورانيوم المخصب الذي تملكه إيران ما زالت أقل من الحد الأقصى المسموح لها بامتلاكه بموجب اتفاقها مع القوى الكبرى، لكنها بصدد الوصول إليه مطلع الأسبوع المقبل.

وقال ثلاثة دبلوماسيين يتابعون عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، إنها تحققت أمس الأربعاء من أن إيران تملك 200 كيلوغرام تقريبًا من اليورانيوم المنخفض التخصيب، أي أقل من الحد الأقصى الذي يسمح به الاتفاق وهو 202.8 كيلوغرام.

وقال دبلوماسيان منهم، إن طهران تنتج اليورانيوم بمعدل كيلوغرام واحد تقريبًا في اليوم، مشيرين إلى أنها لن تحقق ما أعلنته من أنها ستبلغ الحد الأقصى اليوم الخميس. لكنها قد تتجاوز ذلك الحد بعد قليل من اجتماع ينعقد غدًا الجمعة في فيينا مع موقعين آخرين على الاتفاق بهدف إنقاذه.

وقال أحد الدبلوماسيين مشترطًا عدم نشر اسمه ”لم يبلغوا الحد الأقصى… إذا وصلوا إليه فسيحدث ذلك على الأرجح“ في مطلع الأسبوع المقبل.

ويهدف الاتفاق الموقع في عام 2015، الذي رفع العقوبات الدولية على طهران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية، إلى تمديد الوقت الذي يمكن أن تحتاجه إيران لإنتاج قنبلة نووية، إذا قررت أن تفعل، إلى عام بدلًا من شهرين أو ثلاثة أشهر تقريبًا.

وانسحبت واشنطن من الاتفاق العام الماضي وفرضت عقوبات اقتصادية على طهران. وهددت إيران بالرد بعدم الالتزام ببعض القيود التي يفرضها الاتفاق؛ ما قد يفضي لانهياره، لكنها تطالب القوى الأوروبية ببذل المزيد من الجهد لحمايتها من العقوبات الأمريكية.