ماكرون يتعهد ببذل ”أقصى“ الجهود لتفادي حرب بين إيران والولايات المتحدة

المصدر: ا ف ب

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، في طوكيو ببذل ”أقصى“ ما بوسعه خلال الأيام المقبلة لـ“تفادي تصعيد عسكري“ بين إيران والولايات المتحدة.

وقال ماكرون للصحفيين في اليوم الثاني من زيارته لليابان حيث يشارك في قمة مجموعة العشرين: ”سنبذل أقصى الجهود حتى لا يرتكب أي طرف ما لا يمكن تصحيحه.. من الأساسي اليوم أن يعمل الجميع على خفض حدة التوتر“.

وأكد أنه سيبحث المسألة غدًا الجمعة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سياق قمة العشرين في أوساكا بهدف ”بذل كل ما هو ممكن لتفادي تصعيد عسكري“.

وتحدث ترامب أمس الأربعاء عن احتمال اندلاع حرب مع إيران ”لا تطول كثيرًا“، في تصريح جاء بمثابة تحذير لطهران.

وأكد ماكرون مرة جديدة أن بلاده تشاطر الولايات المتحدة ”الهدف الاستراتيجي ذاته“ وهو ”ألا تتمكن إيران من حيازة السلاح النووي“.

ورأى أنه ينبغي ”إبقاء الضغط“ على إيران ولا سيما من قبل الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي عام 2015 في فينا، مشيرًا إلى أنه أجرى مكالمة هاتفية الثلاثاء الماضي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني ليؤكد له أن ”أي خروج من الاتفاق النووي سيكون خطأ وأي إشارة بهذا الاتجاه ستكون خطأ“.

من جهة أخرى أوضح أن الطائرة الأمريكية بدون طيار التي أسقطتها إيران في 20 حزيران/يونيو الجاري ”كانت في المنطقة الدولية“ حسب المعلومات المتوافرة لدى السلطات الفرنسية، وليس فوق الأراضي الإيرانية كما تؤكد طهران.