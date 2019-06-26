الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه الصارم بالاتفاق النووي مع إيران ‎

أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، التزامه الكامل بالاتفاق النووي المتعدد الأطراف، الذي وقعته إيران عام 2015.

وأعربت دول الاتحاد عن أسفها لانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق، وإعادة فرضها جزاءات أحادية الجانب على طهران.

جاء ذلك على لسان سفير الاتحاد الأوروبي ”جواوو فالي دي ألميدا“ نيابة عن الممثلة العليا للاتحاد ”فيديريكا موغريني“، في الاجتماع نصف السنوي الذي يعقده مجلس الأمن الدولي حول تنفيذ قرار المجلس السابق رقم 2231.

واعتمد المجلس القرار في يوليو/ تموز 2015 بخصوص البرنامج النووي الإيراني، ويطالب طهران بعدم إجراء أي تجارب لصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.

وانسحبت واشنطن في مايو/ أيار الماضي من الاتفاق النووي المتعدد الأطراف مع إيران، الذي يضم أيضًا كلًا من بريطانيا، وفرنسا، والصين وروسيا، إضافة إلى ألمانيا.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمتين من العقوبات الاقتصادية على إيران، بدعوى أن ”الاتفاق سيئ ويحوي عيوبًا عديدة“، على أمل دفع طهران إلى التفاوض من جديد بشأن برنامجيها النووي والصاروخي.

وأكد ”جواوو فالي دي ألميدا“ أن ”الاتحاد الأوروبي ملتزم التزامًا صارمًا بخطة العمل المشتركة، ومصمم على العمل مع المجتمع الدولي للحفاظ عليها“.

وأردف قائلًا: ”ما زالت خطة العمل المشتركة (JCPOA) تحقق هدفها النووي: تزويد المجتمع الدولي بالتطمينات اللازمة بشأن الطبيعة السلمية الخالصة للبرنامج النووي الإيراني“.

وفيما يتعلق بالتصعيد الأخير في منطقة الخليج العربي بين الولايات المتحدة وإيران، دعا السفير ”الاتحاد الأوروبي إلى الحد من التوتر والحشد العسكري الإقليمي من قبل جميع الجهات الفاعلة“.

وتشهد المنطقة توترًا متصاعدًا بين الولايات المتحدة وإيران، منذ أن خفضت طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.

واتخذت إيران تلك الخطوة، في مايو/أيار الماضي، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.