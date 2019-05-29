الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا وتركيا وإيران لحماية المدنيين في إدلب السورية‎

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دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إلى وقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية، وقال إن على روسيا وتركيا وإيران والحكومة السورية حماية المدنيين الواقعين تحت الحصار. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل فيدريكا موغيريني ومفوض شؤون الإغاثة الإنسانية كريستوس ستيليانيدس في بيان: ”نتوقع من النظام السوري وضامني آستانة (روسيا وتركيا وإيران) الوفاء على الفور بمسؤولياتهم…