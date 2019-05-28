21 قتيلًا في قصف للنظام السوري بمحافظة إدلب

المصدر: أ ف ب

أغاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 21 مدنيا على الأقل، اليوم الثلاثاء في قصف جوي للنظام السوري على محافظتي إدلب وحلب، آخر معاقل المعارضة في شمال غرب البلاد.

وذكر المرصد أن ”تسعة أطفال كانوا بين القتلى في القصف الذي استهدف العديد من البلدات في محافظة ادلب وريف حلب“.

وأدى القصف على شارع مزدحم في قرية كفر حلب على المشارف الغربية لمحافظة حلب، ”إلى مقتل تسعة مدنيين“.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإن ”جثث الضحايا كانت ممزقة، ودُمرت العديد من المتاجر التي كانت على جانب الطريق“ حيث كان الشارع يكتظ بالمارة قبل موعد الافطار في نهاية يوم الصيام.

واستهدف مستشفى في بلدة كفرنبل بقصف مدفعي، بحسب ديفي سوانسون المتحدث باسم مكتب المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

وقال سوانسون: ”المبنى أصبح خارج الخدمة بسبب الضرر الهيكلي الكبير“.

وأكد ماجد الأقرع، المدير المدير الاداري في مشفى دار الحكمة ذلك، وقال: ”المشفى خارج عن الخدمة كاملا، بمعداته، وأجهزته“ مضيفا: ”الضربة كانت قاسية، المولدات احترقت، وسيارتي احترقت“.