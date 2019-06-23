إمام أوغلو: فوزي في انتخابات إسطنبول يشكل ”بداية جديدة“ لتركيا‎

المصدر: إ ف ب

اعتبر مرشح المعارضة التركية أكرم إمام أوغلو، يوم الأحد، أن فوزه في انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول يشكل ”بداية جديدة بالنسبة لتركيا“.

وقال أوغلو للصحفيين، بعد فوزه على مرشح الحزب الحاكم بن علي يلديريم، إن“هذه الانتخابات تعني فتح صفحة جديدة.. إنها تشكل بداية جديدة“.

وأضاف:“ليست مجموعة أو حزبًا واحدًا، لكن كل إسطنبول وتركيا فازت في هذه الانتخابات“.

وتابع إمام أوغلو مخاطبًا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان:“سيدي الرئيس، أنا مستعد للعمل معك في تنسيق تام، وأطلب من هنا مقابلتك في أقرب وقت“.

وقال:“سأعمل بجدٍ دون تمييز ضد أي كان.. وكل شيء سيكون على ما يرام“.‎

ومع فرز نحو 99% من الأصوات، حصل إمام أوغلو على 54% مقابل منافسه بن علي يلديريم الذي نال نسبة 45.1%.

وهنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أوغلو، على فوزه في انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول المعادة.

من جانبه، أقرَّ مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، بن علي يلدريم، مساء اليوم الأحد، فيما حقق بذلك تقدمًا بأكثر من 775 ألف صوت، في زيادة كبيرة مقارنة مع آذار/ مارس، عندما فاز بفارق 13 ألفًا فقط، بهزيمته في انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، وقدم التهنئة لمنافسه في انتخابات الإعادة، مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، على تصدره بعد فرز معظم النتائج.

وقال يلدريم، في كلمة مساء الأحد،:“منافسي أكرم إمام أوغلو يتصدر حاليًا، أهنئه وأتمنى له النجاح“، مضيفًا:“سأحرص على مساعدة إمام أوغلو في جميع الأعمال التي سيقوم بها لصالح إسطنبول“.

وتابع يلدريم:“طبقًا للنتائج حتى الآن، فإن منافسي يتصدر السباق، أهنئه وأتمنى له التوفيق“.