يلدريم يقر بهزيمته في انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول.. ويهنئ مرشح المعارضة

أقر مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، بن علي يلدريم مساء اليوم الأحد بهزيمته في انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، وقدم التهنئة لمنافسه في انتخابات الإعادة، مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، على تصدره بعد فرز معظم النتائج.

وقال يلدريم، في كلمة مساء الأحد، ”منافسي أكرم إمام أوغلو يتصدر حاليًا أهنئه وأتمنى له النجاح“، مضيفًا ”سوف أحرص على مساعدة إمام أوغلو في جميع الأعمال التي سيقوم بها لصالح إسطنبول“.

وتابع يلدريم ”طبقًا للنتائج حتى الآن، فإن منافسي يتصدر السباق، أهنئه وأتمنى له التوفيق“.

وأظهرت النتائج الأولية التي نشرتها وكالة الأناضول الرسمية للأنباء، حصول مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو على نسبة 53,69% من الأصوات مقابل 45,4% ليلدريم، بعد فرز أكثر من 95% من الأصوات.