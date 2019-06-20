البيت الأبيض: بولتون يزور إسرائيل لبحث ”الأمن الإقليمي“

المصدر: أ ف ب

أعلن البيت الأبيض، يوم الخميس، أن جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب سيتوجه نهاية الأسبوع إلى إسرائيل حيث يجري لقاءات محورها ”الأمن الإقليمي“، وذلك مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال غاريت ماركيس، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، إن بولتون سيلتقي يوم الأحد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ثم نظيريه الإسرائيلي مير بن شبات والروسي نيكولاي باتروشيف.

وسيلتقي بولتون كذلك المدير العام لهيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية زائيف سنير.

ويأتي إعلان مجلس الأمن القومي بعد ساعات من إسقاط إيران طائرة أمريكية مسيرة في خطوة اعتبرتها واشنطن هجومًا غير مبرر، مع استمرار تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.