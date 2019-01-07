جون بولتون يصل أنقرة بعد زيارة إسرائيل

وصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، والوفد المرافق له، اليوم الإثنين، العاصمة التركية أنقرة، قادمًا من إسرائيل.

ويرافق بولتون في زيارته، رئيس الأركان العامة، الجنرال جوزيف دونفورد، وجيمس جيفري الذي يشغل منصبي المبعوث الخاص إلى سوريا والمبعوث الأمريكي الخاص إلى التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش.

وسيلتقي الوفد الأمريكي المسؤولين الأتراك؛ من أجل بحث الملف السوري وصفقة بيع منظومة صواريخ “باتريوت” للدفاع الجوي، والعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وسيغادر الوفد الأمريكي تركيا، غدًا الثلاثاء، بعد إجراء لقاءاته مع المسؤولين الأتراك.