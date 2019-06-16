الحكومة الإيرانية: هجوم خليج عمان تسبب بضرر كبير لنا

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن الهجوم على ناقلات النفط في خليج عمان، الخميس الماضي، تسبب بضرر كبير لإيران.

وقال ربيعي في مؤتمر صحفي: ”رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي كان في بلدنا، حيث كان يجتمع صباح الخميس الماضي مع المرشد علي خامنئي“.

وأضاف أن ”البعض يريد اتهام إيران بالوقوف وراء الهجمات على ناقلات النفط“، مشيرًا إلى أن ”الهجوم قد يكون له تأثير على أسعار النفط“.

وفيما يتعلق بوجود خلاف بين الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير النفط بحكومته بيغن نامدار زنغنه، قال ربيعي: ”نعم هناك انتقادات يوجهها رئيس الجمهورية.. وعندما كنت وزيرًا في حكومته يطرح الرئيس (روحاني) الانتقادات لبعض الوزراء“، لكنه أكد أنه ”لا يوجد أي تغيير في تشكيلة الحكومة الحالية“.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، تحدث النائب بالبرلمان الإيراني، أبو الفضل أبو ترابي، عن قرار اتخذه روحاني باستبدال وزير النفط بيغن نامدار زنغنه بسبب فشله في أداء مهمته.