”الكرملين“ يدعو لتقييم مسؤول في حادثة خليج عمان

دعت الرئاسة الروسية ”الكرملين“، اليوم الأحد، إلى إجراء ”تقييم مسؤول“ بالهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان، الخميس.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن ”موسكو تدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وإلى تقييم مسؤول لحادثة خليج عمان والتريث إلى حين الحصول على بيانات مؤكدة“.

واتهمت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، إيران بتنفيذ الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، إن الاتهام مبني على ”استنتاجات استخباراتية“.

وكان الجيش الأمريكي نشر الجمعة، مقطعًا مصورًا قال إنه لمجموعة من ”الحرس الثوري“ الإيراني تقوم بنزع لغم غير منفجر من هيكل إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا للهجوم.

والخميس، تعرضت ناقلتا نفط لتفجيرات في مياه خليج عمان، وتم إنقاذ طاقميهما المكونين من 44 شخصًا.

ويأتي الحادث بعد شهر من إعلان الإمارات تعرض 4 سفن شحن تجارية لعمليات تخريبية قبالة ميناء الفجيرة بالإمارات، ثم تأكيد الرياض، تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي، قرب المياه الإقليمية للإمارات.

وحملت وزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاغون“، في مايو/أيار الماضي، إيران أيضًا المسؤولية عن تلك الهجمات.