شقيق الفلسطيني ”المقتول“ بسجن في تركيا يتوعد بنشر وثائق تدين أنقرة

أعلن زكريا مبارك شقيق المواطن الفلسطيني، زكي مبارك، الذي فارق الحياة في سجن بتركيا بعد اعتقاله على خلفية مزاعم بتجسسه لصالح الإمارات، أنه سينشر وثائق تدين النظام التركي وتكذب روايته في القضية.

وكانت السلطات التركية قد أعلنت أن زكي مبارك عثر عليه منتحرًا داخل زنزانته، وذلك عقب أسابيع من اعتقاله في مدينة إسطنبول.

وقال زكريا مبارك في منشور على حسابه على فيسبوك :“سأقوم بنشر جميع الوثائق التي تدين النظام الحاكم في تركيا في قضية الشهيد المغدور العميد زكي مبارك حسن“.

وأضاف، أن ”التقرير الشرعي المصدق من الحكومة التركية وسفارة دولة فلسطين في تركيا يقر بأنه توفي نتيجة جروح، وليس كما ادعت قناة الجزيرة والصحافة التركية“.

وتابع: ”صور الجثمان تؤكد وجود سحجة بالرأس وضربة بجانبه كافيتين لموت إنسان“، لافتًا إلى أنه ينتظر تقرير الطب الشرعي المصري.

ووافقت مصر على طلب عائلة زكي مبارك بتشريح جثمانه مرة أخرى في القاهرة، وتجهيز تقرير حول ظروف الوفاة، بعد قول العائلة إن رواية النظام التركي بانتحار ابنها ”عارية من الصحة، وجاءت لإخفاء حقيقة تعذيبه حتى الموت داخل سجن سيليفري شديد الحراسة في إسطنبول“.