في اتصال هاتفي مع بومبيو… رئيس وزراء العراق يحث على التهدئة في المنطقة

دعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي لبذل جهود من أجل تحقيق ”التهدئة“ في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة.

وجه عبد المهدي دعوته خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الجمعة.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي إنهما بحثا تعزيز العلاقات الأمريكية العراقية و“تبادلا وجهات النظر حول التطورات التي تشهدها المنطقة على خلفية الأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية“.

وأضاف البيان أن بومبيو ”أثنى على موقف العراق ودوره المتنامي وعلاقاته المتنوعة في محيطه العربي والإقليمي وسعيه للحفاظ على الأمن والاستقرار وتجنب التصعيد“.