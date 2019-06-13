موسكو تصف نشر واشنطن طائرات تجسس في بولندا بـ“نوايا عدوانية“

نسبت وكالة الإعلام الروسية إلى نائب وزير الخارجية، قوله إن موسكو قلقة من خطة أمريكية لنشر طائرات تجسس مسيرة في بولندا.

وذكر سيرجي ريابكوف، أن الخطوة الأمريكية تعكس ما وصفه بنوايا واشنطن ”العدوانية“.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعد نظيره البولندي أندريه دودا، أمس الأربعاء، بنشر ألف جندي أمريكي في بلاده، في خطوة سعت إليها وارسو لردع عدوان محتمل من جانب روسيا.

كما نقلت وكالة إنترفاكس عن النائب الروسي فلاديمير زاباروف قوله، إن خطط واشنطن نشر طائرات تجسس مسيرة، وإرسال جنود إلى بولندا، مثار قلق لموسكو.

وأضاف أن بولندا قد تتعرض لضربة انتقامية في حال مهاجمة روسيا.