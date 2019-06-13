ترامب يتعهد بنشر ألف جندي أمريكي في بولندا

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره البولندي أندريه دودا يوم الأربعاء بنشر ألف جندي أمريكي في بلاده في خطوة سعت إليها وارسو لردع عدوان محتمل من جانب روسيا.

ورغم إظهارهما القوي للوحدة، اختلف ترامب مع دودا في محاولته إجبار بعض قضاة المحكمة العليا في بولندا على التقاعد، وهو قرار أدى العام الماضي إلى اندلاع احتجاجات. ولدى سؤاله عما إذا كان يؤيد خطوة دودا، أجاب ترامب ”لا“.

وأعلن ترامب نشر القوات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع دودا في البيت الأبيض عقب توقيع الزعيمين إعلانًا مشتركًا يؤكد التعاون الدفاعي وشاهدا مقاتلة إف-35 أمريكية تحلق فوقهما.

وقال دودا، الذي يدرس تسمية نشر القوات الأمريكية ”حصن ترامب“، إن إرسال القوات كان مطلوبًا بسبب العدوان الروسي في الماضي على بولندا ولمساعدة بلاده في توطيد علاقاتها بالغرب.

وأضاف ”تظهر روسيا مجددًا وجهها الفظ العدواني الإمبريالي… تسعى روسيا دوما للاستيلاء على أرضنا“.

كان ترامب قال في السابق إن القوات الأمريكية قد تأتي من القوة الأمريكية الموجودة في ألمانيا، التي اتهمها بإنفاق القليل جدًا على الدفاع المشترك ضمن حلف شمال الأطلسي.

ويمثل قرار ترامب مسعى لخدمة مصالح بولندا، الحليف الرئيس في حلف الأطلسي، دون أن يبالغ في معاداة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يود ترامب في إقامة علاقات ودية معه. ومن المقرر أن يلتقي هو وبوتين في اليابان خلال أسبوعين.