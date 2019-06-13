ترامب: لا مانع من تلقي معلومات من دولة أجنبية عن خصمي بالانتخابات

المصدر: ا ف ب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه مستعد لقبول معلومات من دولة أجنبية عن خصمه في الانتخابات الرئاسية عام 2020.

وقال ترامب ردًا على سؤال لقناة ”آي بي سي نيوز“ حول ما قد يفعله في حال عرضت عليه دولة مثل روسيا أو الصين مثل هذه المعلومات: ”أظن أنك ربما تريد أن تستمع.. ليس هناك أي خطأ في الاستماع“.

ونفى اعتبار ذلك بأنه يرقى ليكون بمثابة تدخل أجنبي في الانتخابات الأمريكية.

وأضاف: ”هذا ليس تدخلاً، هم يملكون معلومات.. أظن أنني قد آخذها“.

وأدت اتصالات فريق ترامب مع شخصيات روسية خلال حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016، إلى إطلاق مكتب التحقيقات الفيدرالي لتحقيق أولي حول طبيعة هذه الصلات، ثم حقق المدعي الخاص روبرت مولر في تواطؤ محتمل مع الروس وإعاقة للعدالة، إضافة الى جهود مشابهة مستمرة في الكونغرس.

واستهلكت قضية التدخل الروسي العامين الأولين من ولاية ترامب الرئاسية، لكن يبدو أن تصريحاته الجديدة تشير إلى إنه لا يرى شيئًا خاطئًا في قبول مرشح رئاسيٍ مساعدة من دولة أجنبية.

وذكر التقرير النهائي لتحقيق مولر أنه على الرغم من عدم وجود أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى ترامب بالتآمر، إلا أنه كان مسرورًا كفاية للاستفادة من الحيل الروسية.

واستغلت المرشحة الديمقراطية للرئاسة اليزابيث وارين تصريحات ترامب، لتكرر دعوتها لمحاكمته وعزله.

وكتبت على تويتر: ”تقرير مولر كان واضحًا: هاجمت حكومة أجنبية انتخاباتنا عام 2016، لدعم ترامب، ورحب ترامب بهذه المساعدة، ثم عرقل التحقيق“.

وأضافت: ”الآن، قال إنه قد يفعل ذلك مرة أخرى من جديد. لقد حان الوقت لعزل دونالد ترامب“.