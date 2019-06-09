ترامب: لدي ثقة كاملة بتعاون المكسيك بشأن اتفاق الهجرة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الأحد، إن إدارته ستكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن اتفاق الهجرة مع المكسيك، نافيًا في الوقت ذاته ما جاء في تقرير إخباري بشأن عدم وجود التزامات كبيرة جديدة من جانب المكسيك لكبح تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى.

وكتب ترامب على ”تويتر“: ”المكسيك لم تكن متعاونة بشأن الحدود في أمور كانت تشغلنا.. والآن لدي ثقة كاملة، خاصة بعد التحدث مع رئيسهم بالأمس، أنهم سيكونون في غاية التعاون ويرغبون في إنجاز المهمة على النحو الصحيح“.

وأضاف: ”المهم أنه تم الاتفاق على بعض الأمور التي لم تذكر في البيان الصحفي أمس، وتحديدًا أمر ما. وسيتم إعلان هذا في الوقت المناسب“.

وأسقط الاتفاق -الذي أعلن عنه يوم الجمعة بعد 3 أيام من المفاوضات في واشنطن- تهديد ترامب بفرض رسوم استيراد بنسبة 5% على كافة البضائع المكسيكية، بدءًا من يوم الإثنين.