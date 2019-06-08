ترامب يعلق الرسوم الجمركية على المكسيك بعد التوصل لاتفاق بشأن الهجرة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إن الحكومة المكسيكية توصلت إلى اتفاق مع واشنطن لتفادي حرب بشأن الرسوم بعد أن تعهدت باتخاذ ”إجراءات قوية“ لمنع هجرة أشخاص، معظم من أمريكا الوسطى، يعبرون الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وكان ترامب هدد بفرض رسوم جمركية على واردات مكسيكية بدءا من الأسبوع المقبل إذا لم توافق المكسيك على طلبه تشديد الرقابة على حدودها. وجاء إعلانه اليوم بعد ثلاثة أيام من المفاوضات بين البلدين في واشنطن.

وقال ترامب على تويتر اليوم الجمعة ”الرسوم التي من المفترض أن تطبقها الولايات المتحدة يوم الاثنين (المقبل) على المكسيك عُلقت بموجب ذلك (الاتفاق) لأجل غير مسمى“.

وأضاف ”المكسيك بدورها وافقت على اتخاذ إجراءات قوية لوقف مد الهجرة عبر المكسيك وإلى حدودنا الجنوبية. وإذا تم ذلك فسيقلل بصورة كبيرة أو سيقضي على الهجرة غير الشرعية القادمة من المكسيك إلى الولايات المتحدة“.

وذكر ترامب أن وزارة الخارجية الأمريكية ستعلن قريبا عن تفاصيل الاتفاق.

وأوقف ضباط الحدود الأمريكيون أكثر من 132 ألف شخص لدى عبورهم من المكسيك في مايو أيار، وهو أعلى معدل شهري منذ 2006. وكان ترامب، الذي انتقد ما وصفه ”بغزو“ المهاجرين من المكسيك، قد هدد بفرض رسوم نسبتها خمسة في المئة تتصاعد إلى 25 في المئة ما لم تتصد المكسيك للمشكلة.

وقدمت المكسيك تنازلات خلال المحادثات، إذ عرضت إرسال ستة آلاف جندي إلى حدودها الجنوبية مع جواتيمالا، لكنها قالت أيضا إنها تريد حلا طويل الأمد يشمل التنمية الاقتصادية.

ويعتمد الاقتصاد المكسيكي بدرجة كبيرة على الصادرات للولايات المتحدة، وتعرض للانكماش في الربع الأول وكان سيتلقى ضربة قوية إذا تم فرض الرسوم الجمركية الأمريكية الإضافية.