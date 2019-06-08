تقرير: تقارب أردوغان وترامب لن يعيق فرض عقوبات شاملة على تركيا

توقع مركز أبحاث دفاعي أمريكي أن تفرض واشنطن عقوبات شاملة على تركيا بالإضافة إلى حرمانها من تسلم مقاتلات إف-35 الأمريكية في حال مضت قدمًا في صفقتها مع روسيا لتزويدها بمنظومة إس-400 المضادة للصواريخ.

واعتبرت المؤسسة الأمريكية للدفاع عن الديمقراطية، أن البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية ينظران إلى صفقة إس-400 على أنها تشكل خطرًا حقيقيًا على أمن الولايات المتحدة، في الوقت الذي تتقارب تركيا أكثر مع روسيا.

ولفتت المؤسسة في تقرير إلى أن أردوغان يحاول إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم الرضوخ للكونغرس ومنع اتخاذ أي إجراءات مضادة بسبب صفقة إس-400، مشيرًا إلى أن أردوغان قام بإطلاق سراح عالم أمريكي كان معتقلًا في تركيا مباشرة بعد إجرائه مكالمة هاتفية مع ترامب، الأسبوع الماضي.

وجاء في التقرير أنه ”في حال تسلم تركيا منظومة إس-400، فإن الإدارة الأمريكية يمكن أن تفرض عليها عقوبات بموجب قانون مكافحة خصوم أمريكا، الذي يحظر إبرام صفقات مهمة مع قطاع الدفاع الروسي“.

وأضافت المؤسسة، أنه ”من الواضح أن أردوغان يعتمد على تقاربه مع ترامب لإقناعه بتغيير موقفه وتفادي فرض عقوبات في المستقبل، والحقيقة أن قرار وزارة الدفاع الأمريكية إيقاف تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات إف-35، يعني أنها تنظر لصفقة الصواريخ الروسية على أنها تشكل خطرًا كبيرًا على أمن الولايات المتحدة، وعلى المدى البعيد يخاطر أردوغان بحرمان بلاده من الأسلحة الأمريكية والشراكات الدفاعية مع واشنطن وبرامج التدريب، بينما يواصل الارتماء في أحضان روسيا ويصبح أكثر تبعية لها“.