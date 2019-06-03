لقتل زوجته.. مدعي عام طهران يطالب بإعدام عمدة العاصمة السابق

أعلن الإدعاء العام في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الاثنين، عن المطالبة بإعدام رئيس بلدية العاصمة السابق ”محمد علي نجفي“ أحد قادة التيار الإصلاحي والمقرب من الرئيس حسن روحاني، بعد اعترافه الثلاثاء الماضي، بالقيام بقتل زوجته الثانية في منزلها ”ميترا استاد“.

وقال مدير العلاقات العامة في الادعاء العام بطهران ”علي القاضي مهر“، إن ”أولياء دم السيدة ميترا استاد طالبوا بالقصاص من محمد علي نجفي“، مضيفًا أن ”التهم الموجهة إلى نجفي، هي اغتيال السيدة ميترا، وحمل السلاح غير المصرح به وحفظه بمنزله، والضرر المادي المتعمد، وغيرها من الحوادث التي أدت إلى القتل“.

وأضاف القاضي مهر بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة ”إيسنا“، إن ”القضية المرفوعة ضد محمد علي نجفي هي أساسها قضية قتل عائلي، والتي للأسف لا تزال تحدث في البلاد في طوال العام، لذلك أود أن أشير إلى أن مثل هذه الحالات لا تتطلب تعليقًا من الأشخاص غير المعنيين والخبراء“، في إشارة إلى إبعادها على التجاذبات السياسية.

وتابع مدير العلاقات العامة في الادعاء العام بطهران ”أنه سيتم الإعلان عن جميع الأخبار المتعلقة بالقضاء من الجهات الرسمية والقنوات المعتمدة“.

وكان محمد علي نجفي رئيس بلدية طهران، سلم نفسه للشرطة بعد اعترافه الثلاثاء الماضي، بقتل زوجته الشابة ”ميترا استاد“ في منزلها بخمس طلقات نارية.

وشغل نجفي وزيرًا للثقافة والتعليم العالي، كما شغل منصب معاون رئيس الإذاعة والتلفزيون لعامين، قبل انتقاله إلى وزارة التعليم، حيث عينه آنذاك الرئيس هاشمي رفسنجاني وزيراً للتربية والتعليم عام 1989، وبقي في هذا المنصب حتى عام 1997.

ولا تزال قضية نجفي تتصدر بقوة الإعلام الإيراني والإعلام الأجنبي المهتم بالشأن الإيراني، بعد انتشار خبر مقتل زوجته الثانية، في خبرٍ ترك آثارًا سلبية على صورة التيار الإصلاحي الذي يعدّ نجفي من وجوهه البارزين.