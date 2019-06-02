الجيش الأمريكي يجري مناورات عسكرية في بحر العرب

أعلن الجيش الأمريكي، الأحد، أنه أجرى مناورات عسكرية بين حاملة الطائرات ”أبراهام لنكولن“، وقاذفة من طراز ”بي 52“ في بحر العرب.

وقالت القوات الجوية الأمريكية في بيان، إنّ التدريبات التي أجريت السبت، شهدت خروج طائرات من طراز ”إف أيه 18 سوبر هورنت“، و“إم إتش 60 سي هوك“، و“إي 2 دي غراولز“، من حاملة الطائرات ”أبراهام لنكولن“، حسب وكالة ”أسوشيتيد برس“.

وتأتي المناورات عقب إرسال واشنطن حاملة الطائرات ”أبراهام لنكولن“، إلى منطقة الخليج العربي في مايو/ أيار الماضي، على خلفية تصاعد التوترات مع إيران.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ أن انسحبت واشنطن في 2018، من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.

وتضاعف التوتر في الأيام الأخيرة، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إرسال حاملة الطائرات ”أبراهام لنكولن“، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.